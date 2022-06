Coordenadora de Educação busca, em Porto Alegre, agilizar obras de manutenção de escolas em Alegrete

A Cordenadora Regional de Educação, Sara Cardoso, manteve audiências e reuniões em Porto Alegre, esta semana, buscando agilizar obras em escolas da Região.

Uma das que precisam de manutenção com uma certa urgência, segundo ela, é a Escola Emílio Zuñeda que está com parte do telhado comprometido, que em dias de chuva, provoca infiltração no prédio.

Estamos direto no Departamento de Obras da SEDUC tentando que as obras mais urgentes sejam atendidas para dar continuidade ao trabalho das escolas, tanto de Alegrete como de Uurguaiana que precisam de reparos, disse Sara Cardoso.

Sabemos de todas as necessidades, mas a burocracia com obras públicas é grandes, atesta a Coordenadora de Educação da 10ª CRE.