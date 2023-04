Coordenadora estadual de atenção à saúde negra reúne comunidades quilombolas em Alegrete

Comunidades quilombolas de cinco cidades da região estiveram reunidas, dia 25, na 10ª Cordenadoria Regional de Saúde, em Alegrete, com a coordenadora estadual de política de atenção à saúde da comunidade negra no RS, Jaqueline Oliveira Soares. A Delegada Regional de Saúde, adjunta Andreia Carneiro e servidores da 10ª CRE acolheram os representantes de outras cidades. A coordenadora estadual veio ouvir e falar sobre a aplicação de recursos à comunidade quilombola regional.

Encontro com quilombolas de cinco cidades da Região em Alegrete

Técnicos em saúde das cidades que participaram do encontro, mais a Emater e os próprios quilombolas de Alegrete, Uruguaiana Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel fizeram relatos de como estão suas comunidades e se os projetos em cada local foram realizados. Cada comunidade recebe 1.770 reais por mês do Estado, só que muitas delas por problemas burocráticos, ainda na pandemia, estão com recursos retidos.

Encontro com quilombolas de cinco cidades da Região em Alegrete

Todos falaram dos seus sonhos ao parceiro sentado ao lado. Por exemplo, o quilombola Luis Fernando Borges dos Santos, de Rosário do Sul, diz que tem um sonho de montar uma cooperativa para poderem adquirir maquinários e outros produtos com mais facilidades. Já a quilombola da comunidade do Angico em Alegrete, Ana Janete Santos da Silveira, comentou que gostaria de continuar com a padaria.

Luis Fernando Borges dos Santos, de Rosário do Sul

Em relação à saúde, a coordenadora Jaqueline de Oliveira Soares, comentou que saúde não e só ausência de doenças e temos que pensar de forma ampla em saúde. Até a falta de uma caixa de água e outros problemas afetam a saúde dessas comunidades que, geralmente, são longe das sedes das cidades.

Em Alegrete a comunidade quilombola fica no Angico, há 65 km da cidade e tem 25 famílias. A Secretaria Municipal da Saúde envia com peridiocidade à unidade móvel da Saúde vai ao Campo para atender aquela comunidade, informou João Francisco Filho coordenador da atenção básica da rede de saúde do Município. Eles apresentaram nesse encontro um projeto disponibilizando para cada família uma caixa de água, devido a escassez do produto.