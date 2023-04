Empresário e filantropo, Danilo Schmitz é recebido com buzinaço depois de sério problema de saúde

Share on Email

Comemorar a vida é um momento muito especial e quando isso acontece após um período difícil, como uma internação hospitalar, a celebração se torna ainda mais significativa. Imagine então, poder compartilhar essa comemoração com amigos, familiares ao ser surpreendido com uma carreata de recepção.

E, foi assim, além da grande emoção que Danilo Nunes Schmitz, empresário alegretense, chegou em casa na noite de ontem(25), após passar por momentos difíceis. No dia 15 de abril, Danilo estava na casa de uma das filhas quando sentiu-se mal, foi levado à Santa Casa de Alegrete onde sofreu um infarto e devido ao rápido atendimento, conforme pontuou a familiar, foi reanimado. Na sequência, diante a gravidade do quadro foi encaminhado para Santa Maria. Neste período internado, a família e os amigos se uniram em uma corrente de amor e carinho.

Com a alta e o retorno para casa depois de 10 dias, ele foi recepcionado por familiares e amigos numa verdadeira demonstração de gratidão e solidariedade. Os integrantes da Confraria dos carros antigos e da Associação dos Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete organizaram uma carreata para acolhe-lo, mostrando que sua presença é muito importante para todos. Com buzinaço e cartazes, os carros o acompanharam do Trevo de acesso a Alegrete até sua residência na Cidade Alta, onde recebeu mais homenagens.

Danilo é esposo da professora Cleuza, pai de Daniele, Douglas e Gabriele, além de ser vô de Liz, Theo, Otávio e Miguel. Ele é proprietário da empresa Schmitz&Schmitz (Mecânica Rondon) que realiza vendas de peças e serviços, presidente da Sociedade Beneficente Ibirapuitã – Loja 79, membro da diretoria do Casa Lar do Idoso “Ari Vargas Paim” e presidente da Associação dos Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete.

Danilo expressa sua gratidão a Deus, familiares, amigos, médicos e demais profissionais da saúde que o acompanharam durante sua recuperação. É gratificante ver o amor e o carinho que todos têm por ele, e como se uniram em uma corrente positiva de energia para que pudesse retornar para casa e posteriormente sua rotina.

Este episódio destaca a importância de que todos valorizem as pessoas e que possam estar sempre prontos a ajudar aqueles que estão ao “redor”. A solidariedade é uma das maiores virtudes humanas e deve ser cultivada em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade. Que a experiência vivida por Danilo sirva de inspiração para que o ser humano se mantenha sempre cada vez mais solidário e generoso uns com os outros.