Copa AVF reúne gurizada da base do futsal da Fronteira Oeste em Manoel Viana

No último sábado (18), a cidade de Manoel Viana realizou um dos maiores torneios de futebol de salão, envolvendo categorias de base da região.

A 1ª Copa AVF de Futsal, contou com organização do alegretense Alexandre Bohrer, e apoio da prefeitura, fazendo parte da programação de aniversário do município.

Estiveram disputando a competição no Sub-7: Bola Brasil, Eliseos Futsal e União Samborjense. Sub-9: Eliseos Futsal; Bola Brasil; União Samborjense e RG Esportes. Sub-11: Eliseos Futsal, RG Esportes, Bola na Rede de Nova Esperança, Ousadia e Alegria Itacurubi e União Samborjense. Sub-13: AVF; União Samborjense, RG Esportes, Arena Alegrete, Gol de Ouro de Jaguari. Sub-15: AVF; Eliseos Futsal, São Pedro, RG Esportes, Arena Alegrete, CAID Futsal, São Jorge Santiago e Grenal São Francisco de Assis. Sub-17:

AVF; Eliseos Futsal; Arena Alegrete; Capão do Cipó e São Pedro.

Destaque para a Escolinha de Futsal Ser Ceva Arena que esteve participando da copa com as categorias Sub 13, 15 e 17.

Na Sub-13, os alegretenses foram campeões na categoria, jogando a final contra o União Samborjense, venceram por 2 a 1.



A Sub-15 ficou com o vice-campeonato jogando a final contra o time Esporte Clube São Jorge da cidade de Santiago. No tempo normal o jogo terminou em 2 a 2, na decisão por pênaltis, a Arena levou 5 a 4.

O campeão Sub-7 foi o União Samborjense, vice o Bola Brasil. No Sub-9, Bola Brasil campeão, vice Alegrete com Rodrigo Gasolina Esportes. Campeão Sub-11, União Samborjense com RG Esportes vice-campeão.

Pela Sub-17, o título ficou em casa, a AVF sagrou-se campeão com São Pedro com o vice. Mais de 350 crianças passaram por Manoel Viana nesse final de semana, com 10 cidades diferentes, ao total foram 74 jogos no total do evento.

“Foi uma experiência fantástica poder proporcionar a integração entre as equipes e promover o esporte dentro da cidade que cada vez mais se encanta pelo futsal. Agradeço de coração aos professores que levaram suas equipes e abrilhantaram esse evento”, destacou Bohrer.

