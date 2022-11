Copa Carlos Amarante, dos Jogos da Solidariedade, já têm seus campeões

Na categoria Sub-07, o Real Alegrete levou o título, vice com Bola Brasil de Uruguaiana. A Defesa Menos Vazada coube ao Bola Brasil com 9 gols sofridos e o goleador Davi da Silva (Bola Brasil), com 9 gols.

No jogo final a disputa foi para as penalidades após um empate em um gol no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis deu Real 3 a 1.

Pela categoria Sub-09, o Bola Brasil de Uruguaiana venceu o Real na finalíssima por 6 a 0 e ficou com a taça de campeão. A Clínica de Futebol Formação de Talentos Alegrete ficou em terceiro pelo desempenho em toda a competição. A Defesa Menos Vazada foi do Bola Brasil com 8 gols sofridos; goleador Diogo Santos (Clínica de Futebol Formação de Talentos) com 13 gols.

Passados 10 meses, reforma da EMEI Dr Romário não saiu do papel

Já na categoria Sub-13, o campeão foi o Ser Ceva Arena que fez 2 a 1 na final contra o Eliseos Futsal. O 3º lugar coube ao Real pelo desempenho toda a competição. Defesa Menos Vazada Ser Ceva Arena A com 10 gols sofridos; goleador Diogo Ross, do Eliseos Futsal Alegrete com 20 gols.

A edição 2022, já registrou 512 gols marcados, chegando a 100 partidas realizadas, e ainda falta a categoria Sub-17, que ainda não tem data definida. Disputam as semifinais, ASSAD x SE Real

e Eliseos Futsal x AJEFI de Uruguaiana. Os vencedores disputam a decisão.

Os Jogos da Solidariedade tem apoio da CAAL, Rede Conesul RCT, FGFS e prefeitura através da secretaria de educação, cultura, esporte e lazer.

Fotos: Roger Severo