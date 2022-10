Passados 10 meses, reforma da EMEI Dr Romário não saiu do papel

Share on Email

No início deste ano, a Secretaria de Educação recebeu um laudo técnico para uma reforma geral na parte elétrica, da EMEI Dr Romário, no bairro Promorar. A possibilidade de curto-circuito e de incêndio foi constatada e apresentada à direção da escola.

Desde então, o educandário foi fechado, entretanto, a reforma ainda não ocorreu. A Escola de Educação Infantil Dr Romário Araujo de Oliveira fechou e as crianças foram deslocadas para outras unidades de ensino do Município.

Passado quase dez meses, o prédio está fechado e não iniciaram as reformas, observaram alguns pais que tinham filhos naquela EMEI.

O vereador Jaime Duarte ( Republicanos) informou que o valor de 250 mil, via Deputada Lisiane Bayer, destinado à reforma da escola, não foi disponibilizado, segundo ele, em razão de que a Prefeitura não teria cumprido as dirigências.

Em contraponto, os 250 mil para a reforma na Emei Menino Deus já estão disponíveis – citou.

Já em contato com o Secretário de Educação, Rui Medeiros, a informação é de que nesta semana haverá uma reunião com o Prefeito, Márcio Amaral, para decidir o que será feito no local.

“Há um projeto do prédio ser passado para a Secretaria de Desenvolvimento Social para a implantação de um abrigo transitório ou algo semelhante para idosos”- destacou.