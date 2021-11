Copa dos Campeões do Palmeiras nos “Quarentinha”, já tem seus finalistas

No último sábado (14), foi realizada as semifinais da 5ª edição da Copa dos Campeões do Palmeiras na categoria sênior especial.

Os jogos foram realizados no Estádio Municipal Farroupilha e marcou o reencontro do torcedor no estádio. No primeiro confronto um clássico do futebol dos “Quarentinhas”. De um lado o tricolor da Cidade Alta do outro o Nacional.

Duas equipes que apostaram alto na competição e reforçaram seu elenco inclusive com atletas renomados de outras cidades. A partida foi um duelo de gigantes. Intensa disputa do início ao fim. Melhor para o Fluminense que fechou o jogo em 2 a 1. Miro de Uruguaiana e Dedeko marcaram os gols da vitória do Flu.

Na outra semifinal outro bom jogo. Centenário e Tinga protagonizaram uma boa partida típica do futebol amador. Muita entrega em campo diante de um sol que aqueceu a tarde numa temperatura superior aos 30º C. Dono das melhores chances, o Centenário mostrou sua força e fez 2 a 0.

Centenário passou pelo Tinga

Conforme o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, a final está confirmada para o próximo dia 20, às 16h30min, no Municipal.

Organização seguiu os protocolos sanitários vigente

Nesta terça-feira (16), acontece uma reunião às 18h30min na Liga Alegretense de Futebol. O encontro via definir o 1º Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba na categoria Master 50 anos.

Knierin informa que será considerado como equipes participantes, os clubes que estiverem com algum dirigente presente na reunião. Haverá sorteio das chaves e apresentação do regulamento da competição.

Fotos: Valdir Knierin