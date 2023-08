Copa Pablo Marzullo conhece seus campeões em três categorias

No último domingo(6), ocorreu mais rodada da Copa Pablo Marzullo. O campeonato em conjunto com os Jogos da Solidariedade conheceu mais uns de seus campeões, agora nas categorias sub-7, sub-9 e sub-17.

Na categoria sub-7 o grande campeão foi a escolinha Eliseos Futsal, na segunda colocação a equipe do Raça Alegrete e fechando o pódio SE Real. Os jogos levaram um bom público ao ginásio da Arena Esporte e puderam desfrutar duma grande integração entre as equipes.

No triangular da categoria sub-9 a escolinha RG Futsal Alegrete sagrou-se a grande campeã. Na segunda colocação ficou com a equipe do SE Real e com a medalha de bronze o time do Eliseos Futsal.

Na categoria sub-17 o campeão foi o time do Ajefi de Uruguaiana, a segunda colocação ficou com a boa equipe da Assad e no terceiro lugar ficou a cargo do SE Real Alegrete.

Fotos: Roger Severo