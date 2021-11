Copa Super 7 reuniu categorias de base em Alegrete

A Copa Super 7 foi recheada de sucesso. O Torneio de futebol society realizado no último dia 20, no Clube Sete de Setembro reuniu equipes da região e fomentou o trabalho nas categorias de base.

O evento só foi possível pelo incentivo dos patrocinadores como o ativista cultural Paulo Antônio Berquó Farias, Armazém Viana , Loja Kamana Radicalmente Jovem e apoio do Clube Sete de Setembro e Hique comunicação Visual.

Estiveram disputando a competição equipes do Marítimo, Real, Ser Ceva, Arena e Flamengo de Alegrete e a Academia de Futebol Vinícius Peixe – AFVP de Rosário do Sul.

Os jogos foram para as categorias Sub-8, Sub 10, Sub-12 e 14. Confira a classificação final:

Campeão Sub-8 – Real Alegrete

Vice – AFVP Rosário

Terceiro – Marítimo Alegrete

Quarto – Flamengo Alegrete

Campeão Sub-10 – AFVP Rosário

Vice – Marítimo Alegrete

Campeão Sub-12 – Ser Ceva Alegrete

Vice – AFVP Rosário

Terceiro – Marítimo Alegrete

Quarto – Arena Alegrete

Campeão Sub-14 – AFVP Rosário

Vice – Marítimo Alegrete.













Fotos: reprodução