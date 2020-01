Corede FO inicia discussão da Consulta Popular de 2020

A primeira reunião do Fórum dos COREDES do ano e o pessoal do DDR da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do RS foi realizado dia 10.

(Laiz Flores/ SGGE,)

No encontro estavam presentes integrantes do Corede que informaram sobre a entrega dos projetos que tinham prazo em 20 de dezembro passado.

A Consulta Popular 2019 Orçamento 2020 contempla projetos nas áreas de Agricultura, Saúde, Turismo para os treze municípios da Região Fronteira Oeste.

Na última Consulta Popular 2018 com recursos do Orçamento 2019 – na área de Turismo, dos 11 municípios que tinham direito, 3 não entregaram as propostas: Alegrete; Barra do Quarai e São Gabriel.

Vera Soares Pedroso