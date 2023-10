Coreografia de alegretense é vice-campeã no FestXiru

O renomado coreógrafo de Alegrete, Rodrigo Guterres- conhecido por Bolinha carimbou um título com a coreografia sobre a vida e obra de Getúlio Vargas com o grupo do CTG Lalau Miranda de Passo Fundo. O grupo de danças participou neste último final de semana no 25º FestXiru-Festival Estadual Tradicionalista Xiru e Veterano, realizado em Santa Maria na região central do Estado. Com a coreografia do alegretense conquistaram o segundo lugar no Estado.

Este título, diz Bolinha, é muito importante, porque é o vice campeonato gaúcho, dentre os melhores grupos do Estado. Foi uma coreografia destaque muito bem desenvolvida pelo corpo do CTG Lalau Miranda para nossa alegria.

No tradicionalismo, Rodrigo já foi Coordenador do Departamento Jovem da 4ª região tradicionalista, instrutor de dança e chula, avaliador de concursos de prenda e concursos artísticos e coordenador de eventos na área. Capataz do CTG Aconchego dos Caranchos, entidade em que seu pai foi patrão duas vezes. Atualmente é o Instrutor colaborador do grupo adulto do CTG Farroupilha.

Como chuleador, venceu os principais eventos artísticos do Rio Grande do Sul e sagrou-se 2 vezes vice campeão estadual (ENART) e 2 vezes terceiro lugar.

Como dançarino e instrutor, atuou em vários estados do Brasil, como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Carimbou o passaporte em vários países representando a cultura gaúcha, como Holanda, Bélgica, Alemanha, Argentina e Uruguai.