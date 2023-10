A seis dias do Enem, conheça todas etapas que compõe o concurso

No Rio Grande do Sul, 192.717 estudantes se inscreveram para o concurso, só em Alegrete esse número ultrapassa os 3 mil candidatos.

No próximo final de semana, os candidatos irão realizar as provas de linguagens e suas comunicações com: (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) – além da redação. A aplicação do concurso terá duração de 5h30min, com início ás 13h e término 18h30min.

A data da segunda prova está marcada para o domingo seguinte, 12 de novembro. Nesse dia, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas. O Enem continua sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior e é aguardado com grande expectativa pelos estudantes.

A reportagem do PAT entrevistou o estudante, Matheus Fernandes, que relatou sua expectativa para o exame que acontece no próximo domingo. Ele ressalta que está estudando desde janeiro e sua preparação foi muito intensa durante esses 10 meses,” estou confiante para a prova, acredito que estudei de maneira correta e eficaz”, salientou o jovem de 18 anos.