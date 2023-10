Ainda é uma incógnita a identidade do corpo encontrado no rio Ibirapuitã

Avançado estado de decomposição e uma grande incógnita envolvem o corpo encontrado no Rio Ibirapuitã, cuja identidade permanece um mistério. O cadáver, descoberto por um grupo de caiaqueiros durante a OktoberSportDay do município de Alegrete, aguarda reconhecimento no Instituto Médico Legal (IML) da Santa Casa.

Na tarde do último sábado, 28 de outubro, um grupo de caiaqueiros (Parceria Caiaque), incluindo o prefeito Márcio Amaral, realizava uma atividade na região próxima à Ponte Branca, a cerca de 690 metros da cidade. Durante o passeio, os caiaqueiros fizeram a descoberta: um corpo em avançado estado de decomposição preso em galhos nas margens do Rio Ibirapuitã, com a face submersa na água e de bruços.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram acionados. Os bombeiros retiraram o cadáver da água, e o corpo foi encaminhado pela Funerária Angelos ao IML da Santa Casa de Alegrete.

A Polícia Civil também esteve no local, iniciando as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte e, principalmente, para identificar a vítima. Até o momento, diversas pessoas, incluindo moradores de cidades vizinhas como Quaraí e Uruguaiana, entraram em contato com as autoridades para relatar possíveis desaparecimentos, mas nenhuma informação oficial sobre a identidade da vítima foi divulgada.

Caso não seja identificado por familiares, o cadáver passará por exame de DNA por meio do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Enquanto a investigação segue em andamento, o mistério do corpo encontrado no Rio Ibirapuitã mantém o suspense, aguardando por respostas que possam esclarecer esse enigma. Conforme Delegada responsável pelo caso, Fernanda Mendonça, não havia sinais de violência no corpo.