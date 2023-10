A patinadora alegretense que mudou de cidade para ter mais apoio no eporte

O amor pela patinação fez a adolescente de Alegrete, Júlia Alves Freitas, mudar de cidade em busca de oportunidades melhores. A menina que começou no esporte aos 12 anos no grupo da tia, o Grupo Superação, aqui na cidade desde o início sentiu que patinar era o que lhe fazia vibrar a alma. Com apoio dois pais, pedagoga Carolina Carvalho Alves Freitas e José Lusi Freitas Junior eles se mudaram para Santa Cruz do Sul.

patinadora Julia Freitas Alves

Lá, Júlia integra a Escola Insígnia de Patinação artística onde participa de diversas competições. A patinadora tem participado de muitos cursos com atletas renomados. A guria de Alegrete que brilhantemente voa sobre os patins, em coreografias desafiadoras, é filiada a Federação Gaúcha de Patianção. E o seu talento já é reconhecido em Santa Cruz e na sua escola atua como monitora, como já acontecia aqui em Alegrete.

Com a mãe Carolina

-Temos apoio grande de suas técnicas as quais não temos como agradeder. E por estarmos mais perto de Porto Alegre isso facilita o acesso a muitas cidades para apresentações, atesta a orgulhosa mãe.

A patinadora Julia, aos 15 anos, compete nas modalidades free dance, livre individual figuras obrigatórias e solo dance e diz estar muito feliz com o apoio e oportunidades que a nova cidade lhe confere.