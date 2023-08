Corpo de homem desaparecido foi encontrado queimado em mato próximo dos Canudos

A angústia de mais de uma semana de familiares terminou com a trágica notícia, quando os próprios parentes encontraram, nesta tarde(16), o corpo de Flávio Pinto dos Santos de 28 anos. O cadáver queimado e com uma corda no pescoço, estava no fim do bairro Canudos dentro de uma área de mata, próximo à ponte de ferro.

A família viveu um verdadeiro tormento desde que Flávio desapareceu no último dia 7 de agosto. A irmã Viviane, demais irmãos e familiares estiveram em uma busca incansável por respostas que pudessem fornecer o local onde estava o corpo de Flávio. Ela temia pelo pior e ainda na terça-feira(15), ligou para redação do PAT desesperada em busca de alguma resposta. A identificação se de deu pelos cabelos e uma tatuagem. A Polícia Civil e Brigada Militar estão no local.

Segundo os policiais, a Perícia de Santana do Livramento será acionada.