Parque dos Patinhos será revitalizado; ênfase será no lago

A Secretaria de Infraestrutura de Alegrete deu início a um projeto de revitalização do lago que promete melhorar significativamente a qualidade da água e o ambiente para os animais que habitam o local.

Um dos principais focos do projeto é a melhoria da qualidade da água do lago. Para alcançar esse objetivo, a Secretaria realizou um minucioso processo de seleção por meio de licitação e contratou uma empresa especializada em biorremediação. Há dez dias, deu-se início a um processo de biorremediação, uma técnica que utiliza produtos orgânicos e microorganismos para degradar os compostos orgânicos presentes na água e no fundo do lago.

O processo começou com a preparação do biorremediador EM-1, uma mistura cuidadosamente formulada de produtos orgânicos e microorganismos. Durante o período de fermentação dos microorganismos, foi possível observar a eficácia da técnica. Na terça-feira, 15, a primeira dose do biorremediador foi aplicada no lago do parque.

Especial Mulher| Será que vivo em um relacionamento abusivo?

Junto ao biorremediador, uma abordagem inovadora foi adotada para melhorar ainda mais a saúde do lago. Pequenas bolas de argila, conhecidas como “Mudballs”, foram dispostas no lago. Essas bolinhas de argila, preparadas com farelos e misturadas ao biorremediador, têm uma função específica: ao serem mais pesadas, elas afundam diretamente no fundo do lago, onde atuarão principalmente na decomposição do lodo acumulado. Enquanto isso, o biorremediador líquido atuará em outras áreas, incluindo a superfície da água.

O projeto de revitalização é uma jornada que se estenderá pelos próximos dois meses, durante os quais os produtos serão aplicados gradualmente. Isso não apenas proporcionará um ambiente mais saudável para os animais que residem no local, como também permitirá que os visitantes do parque desfrutem de uma água mais limpa e cristalina.

Liliana Temp, a enfermeira de Alegrete, que trabalha em Dulsserdorf ganha bolsa para a primeira especialização na Alemanha

Além do tratamento da água, os esforços de revitalização também se estendem à alimentação dos animais que habitam o lago. Sacos de ração foram adquiridos para garantir que peixes e tartarugas recebam alimentação diária. Essa medida não apenas contribui para a saúde dos animais, mas também ajuda a reduzir a presença de resíduos orgânicos no lago, melhorando ainda mais a qualidade geral do ecossistema.

Alegretense- mãe de filho “especial” escreve livro que diz ser um grito pela inclusão

Além das melhorias mencionadas, a Secretaria de Infraestrutura está comprometida com a segurança e a proteção dos visitantes do parque. Nos próximos dias, a grade de proteção ao redor do lago será substituída, visando proporcionar um ambiente mais seguro para todos.