Corpo de jovem desaparecido, no Rio Caverá, é localizado por mergulhadores

Com pouco mais de uma hora de buscas, no início da tarde deste domingo(15), os Bombeiros Mergulhadores localizaram o corpo do jovem de 22 anos, que estava desaparecido no Rio Caverá, desde a tarde de ontem.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Carlos Rogério de Souza Rodrigues, de 22 anos. Os familiares permaneceram no acampamento e acompanharam as buscas. O jovem entrou nas águas durante a tarde de ontem e submergiu.

Assim que o Corpo de Bombeiros de Alegrete foi comunicado, uma equipe composta pelo sargento Jocimar e soldado Nascimento foi ao local e realizou buscas superficiais com barco e garatéia. Sem sucesso na localização do jovem, foi feita solicitação à equipe de mergulhadores de Santa Maria composta pelo sargento Lovatto e os soldados Moreira, Aurélio e Galito.

Já nesta manhã as buscas foram retomadas pelos bombeiros mergulhadores do 4° Batalhão Militar de Santa Maria. O corpo estava próximo ao local indicado pelos familiares que acompanhavam Carlos Rogério. A Polícia Civil e a funerária Angelus também já estão na localidade do Passo do Osório.

O Sargento Jocimar foi nesta manhã até o local para acompanhar o início dos trabalhos dos mergulhadores e o soldado Neto acompanhou a Polícia Civil. No quartel, neste domingo, a equipe está composta pelo sargento Lagemann e os soldados Quadros, Lucas e Jonas.