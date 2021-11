Corpo de mochileiro morto em acidente no MS chega a Pelotas para velório e enterro

O corpo do mochileiro gaúcho Tiago Escarcell Boher, 31 anos, chegou a Pelotas, na Região Sul do Rio Grande do Sul, onde será enterrado neste sábado (20). Os restos mortais do homem foram transportados em uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, conforme a família

Um grupo de motociclistas da região fez um cortejo até a capela Angelus Pax, onde Tiago foi velado. O enterro ocorre no Cemitério Ecumênico São Francisco de Paulo, às 21h.

A Prefeitura de Pelotas organizou um esquema de escolta para o cortejo que deve passar por diversas ruas e pelo Bento Freitas, estádio do Brasil de Pelotas, time do coração de Tiago, até chegar a Avenida Duque de Caxias.

Tiago fazia uma viagem de motocicleta com a namorada, Jennifer Santos, de 19 anos, quando sofreu um grave acidente na BR-060, em Paraíso das Águas (MS), na última terça-feira (16). Tiago morreu na sexta-feira (19) e Jennifer segue internada no hospital.

O sonho do casal era percorrer todos os estados brasileiros. Eles estavam na etapa final da viagem de 36 mil quilômetros. A dupla encerraria a aventura em Mato Grosso do Sul, após oito meses e 13 dias na estradas, quando aconteceu o acidente.

Como foi o acidente

Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista de 63 anos, que estava em uma motocicleta de luxo, tentou ultrapassar um caminhão em local proibido e bateu de frente na moto do casal de mochileiros. Com a batida, Tiago e Jennifer foram arremessados para a margem da rodovia. O motociclista que causou o acidente foi atingido por uma carreta e morreu no local.

Estado de saúde de Jennifer

Jennifer segue internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. A jovem sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e está em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), consciente e estável.

A mãe chegou à cidade para acompanhar a filha e disse que a jovem ainda não sabe da morte do namorado. Tiago e Jennifer estavam juntos há pouco mais de um ano e compartilhavam a vontade de conhecer o mundo.

Comemoração horas antes do acidente

Horas antes do acidente, o casal publicou um vídeo nas redes sociais, soltando fogos de artifício para comemorar os 36 mil quilômetros percorridos em pouco mais de oito meses de viagem e a chegada ao destino final: Mato Grosso do Sul.

“Após oito meses e treze dias, se eu contasse, ninguém acreditaria, nós conseguimos! Estamos na beira da estrada, percorremos mais de 36 mil quilômetros. Não foi fácil, estamos cansados, mas realizamos um sonho! O Brasil é nosso, com a nossa moto rodamos o país inteiro, demos uma volta no país e vamos voltar para casa”, contou Tiago no vídeo que foi postado nas redes sociais.

“Concluímos os 27 estados [sic] , acabamos de chegar em Mato Grosso do Sul, demos a volta no Brasil! Acabamos de chegar e estamos cansados. Ontem dormimos só três horas, tá sendo uma história que está marcada. Nem sei o que dizer, bora viver!”, disse Tiago.

Fonte: G1