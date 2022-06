Corpo de mulher, em avançado estado de decomposição, é encontrado em Alegrete

O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi localizado em uma propriedade rural de Alegrete, na manhã deste sábado(11).

Por volta das 9h30min, a Brigada Militar foi comunicada por um trabalhador rural que localizou o corpo no campo, na Avenida Ibicuí, próximo a AABB.

Na sequência, a Polícia Civil assumiu a ocorrência, o local foi isolado e a Perícia de Santana do Livramento, também, foi acionada.

O cadáver, que ainda não foi identificado, está nu e as roupas cerca de 100 metros de distância, próximo a papelões. O local, de acordo com relatos aos policiais militares, muitas vezes é utilizado para drogadição, pois fica nas imediações da Avenida. Envelopes de preservativos, também, foram encontrados.

A mulher está apenas com as meias e, na perna direita, há uma fita que pode auxiliar a família na identificação. Até o momento, não há informações mais detalhadas sobre o ocorrido e as circunstâncias que levaram a mulher a ficar nua. Todas as hipóteses estão sendo investigadas.

A necropsia deverá apontar mais detalhes sobre a causa da morte. A Polícia Civil solicita que, se alguma família tiver alguma familiar desaparecida há cerca de 20 ou 30 dias que procure o plantão da DPPA.

Segundo informações repassadas ao PAT, o trabalhador disse aos policiais que não descia para aquela região do campo há 30 dias. Nesta manhã, ao passar pelo local, sentiu um forte odor e ao se aproximar para verificar, percebeu que se tratava de um corpo.

A perícia já concluiu o trabalho e o corpo seria removido pela Funerária Angelus ao IML da Santa Casa de Alegrete.