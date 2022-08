Corpo decapitado é encontrado dentro de carro incendiado em Porto Alegre

Uma pessoa foi encontrada morta com a cabeça decapitada dentro de um carro em chamas no bairro Belém Velho, na Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o corpo carbonizado estava no banco traseiro do veículo achado incendiado no começo da madrugada desta quinta-feira (25).

Vizinhos ouviram o barulho e viram o clarão do fogo. Por isso, acionaram o Corpo de Bombeiros.

A vítima ainda não foi identificada. As placas do veículo não constam que havia irregularidades no carro.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Uma das linhas de investigações é tentar estabelecer a relação com a cabeça humana encontrada em um saco de lixo, na manhã de quarta (24), a cerca de 7,5 km do local onde estava o automóvel.

De acordo com o delegado Gabriel Casanova, a principal suspeita é que o crime tenha relação com a disputa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O local foi isolado para perícia.

Fonte: G1