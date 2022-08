Dia do Soldado na cidade com uma das maiores guarnições de militares

Neste dia 25 de agosto se comemora o Dia do Soldado, a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham pela Soberania da Nação.

Segundo o artigo 143 da Constituição Federal de 1988, todo cidadão brasileiro, do sexo masculino ao completar 18 anos deve realizar o alistamento militar.

HGUA

Em Alegrete temos cinco unidades militares, dentre as quais o 12º BE Comb. 2º Cia Mecanizada, 6º RCB, 10º B Log, 2º Cia Com. e Hospital Militar. Um contingente de mais dois mil militares, sendo um das maiores guarnições da Região Sul.

A origem do Dia do Soldado diz que em 1923, no dia 25 de agosto, passou a ser comemorado o Dia do Soldado em homenagem ao Marechal Luís Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, e que se tornou o patrono do Exército Brasileiro.