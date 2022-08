Polo Costa Leite faz 45 anos e recebe homenagem na Câmara

As comunidades rurais são as que produzem, praticamente, todos os alimentos que consumimos aqui na cidade. Neste contexto, os Polos Educacionais são uma referência em vários cantos do Município.

45 anos EMEB Costa Leite

No dia 24, numa proposição, do vereador Cléo Trindade, foi realizada uma homenagem aos 45 anos da EMEB Costa Leite -Polo do Jacaquá. Prestigiaram o ato o Prefeito Márcio Amral e o Secretário de Educação, Rui Alexandre Medeiros, professores , alunos e comunidade do Jacaquá.

O diretor da escola, professor Benhur Soares Leal, diz que realmente os Polos são referência para a parte cultural e até mesmo de lazer às comunidades do interior de Alegrete.

EMEB Costa Leite Polo do Jacaquá

-Nosso Polo fez 45 anos em junho, mas por motivo de agendas na Câmara só agora foi prestado essa homenagem e muito agradecemos, assim como a toda a nossa comunidade escolar”.

O Polo do Jacaquá, há 60km da cidade, tem 48 alunos e esse número, conforme o diretor, reflete a realidade de exôdo rural em Alegrete onde as lavouras estão ganhando muito espaço. Em fazendas onde tinham quatro peões hoje apenas dois e isso diminui a polulação rural.

Porém, o trabalho da EMEB enfoca na sustentabilidade com hortas e avicultura e já teve, também suionocultura e outras atividades. A direção esta buscando um nova área para retomar todos os projetos, salienta o Diretor já que ensinar a produzir é fundamental não só a quem vive no campo, mas a toda comunidade que depende e deve valorizar o homem rural.