Corpo do caminhoneiro alegretense ainda continua preso às ferragens

Na manhã de hoje, um guincho de Santa Maria foi acionado para que os Bombeiros possam dar continuidade ao serviço. A equipe composta pelos sargentos Cadona, Lagemann e soldados Lucas e Moura atuou até por volta das 3h.

O local onde o caminhão Volvo VM 270, com placas de Cruzeiro do Sul/RS, foi localizado também é de difícil acesso. Na tarde de ontem(3), de acordo com uma amiga da família, um funcionário de uma empresa que está realizando a limpeza às margens da rodovia, visualizou o veículo e acionou a Polícia.

Alegretense desaparecido é encontrado morto preso às ferragens do caminhão

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Bombeiros se deslocaram para o KM 538 da BR 290, onde o trabalho ainda se mantém.

André Martins estava desaparecido desde a madrugada da última quarta-feira, quando saiu de Rosário do Sul. Nas redes sociais, uma grande corrente foi realizada buscando informações até a tarde de ontem. Depois da informação de que o caminhão e o alegretense tinham sido localizados, a notícia consternou a todos.