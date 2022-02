Inmet mantém alerta de temporais nesta sexta-feira para Alegrete e região

Share on Email

A aproximação de uma frente fria deixa o tempo instável ao longo desta sexta-feira (4) no Rio Grande do Sul.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para o risco de temporais, com queda de granizo no Rio Grande do Sul. Conforme o Inmet , há risco de falta de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O prognóstico aponta ventos intensos (entre 60 a 100 km/h).

O alerta chama atenção para as cidades localizadas na Campanha, Fronteira Oeste, Região Sul, Região Central, Serra, Litoral e Sul, Região Metropolitana, Região Noroeste e Região Norte. Além do risco de temporais, há possibilidade de chuva forte e volumosa isoladas nestas áreas.

Os avisos meteorológicos valem até esta sexta-feira (4) e podem ser renovados a qualquer momento.

A orientação é que em casos de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. E em casos de emergência, é possível acionar a Defesa Civil através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.