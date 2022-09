A Primavera chega com a exuberância de suas cores

Neste dia 22, entra oficialmente a estação de renovação da natureza- a Primavera.

E visível as mudanças na natureza com os campos verdejantes depois de verão de seca extrema e um inverno rigoroso.

Todos os jardins exibem flores em suas mais variados matizes de cores. É um espetáculo da natureza que temos de graça para apreciar e cuidar.

No campo, é época de procriação das vacas e ver os terneirinhos novos pelo pasto.

Clariani Rocha comtempla a Primavera em Alegrete

No Brasil, as estações do ano não são bem definidas e o período de floração das plantas ocorre em épocas distintas, não apenas na primavera, variando de acordo com as espécies. No Cerrado, por exemplo, os ipês florescem no inverno, trazendo um colorido especial à paisagem seca.

A primavera no Brasil é mais caracterizada como uma estação de transição entre o inverno e o verão. Na primavera, após o fim do inverno seco, iniciam-se as chuvas que são mais frequentes com a chegada do verão.

As temperaturas também são mais amenas, embora, em muitas regiões do país, o inverno não seja necessariamente uma estação de frio excessivo.

No hemisfério Norte, as estações do ano não ocorrem na mesma época que no hemisfério Sul. Assim, quando é primavera no hemisfério Norte, no hemisfério Sul temos o outono. No hemisfério Norte, a primavera inicia-se entre os dias 20 e 21 de março e termina entre os dias 22 e 23 de junho, iniciando, assim, o verão.