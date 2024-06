Barsemlona homenageia Matteus Amaral, seu ex-atleta

No último sábado, 16, Matteus Amaral, vice-campeão do Big Brother Brasil 24, recebeu uma homenagem especial do time de futebol Barsemlona, clube pelo qual atuou antes de ingressar no reality show. A entrega do presente ocorreu no CTG Farroupilha, em Alegrete, durante o 8º Seminário de Benzedores, evento do qual ele participava.

Cristian Paulo Ferreira Puente, técnico do Barsemlona, foi o responsável por entregar a camiseta do clube a Matteus. O gesto foi uma demonstração de apreço e reconhecimento pelos tempos em que o vice-campeão fazia parte da equipe.

Antes de participar do Big Brother Brasil, Matteus treinava regularmente com o time Barsemlona, que compete no campeonato Citadino de Alegrete na série C. De acordo com membros do clube, ele sempre mostrou grande dedicação. Além de seu envolvimento com o futebol, Matteus sempre foi muito ativo, incluindo ciclismo e ações sociais.

A homenagem reflete o carinho e a gratidão dos atletas e do técnico do Barsemlona por Matteus, que é uma figura muito querida na comunidade esportiva.