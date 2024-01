Usuários do transporte coletivo reclamam que o ar condicionado dos ônibus nunca é ligado

Share on Email

Usuários da linha Vera Cruz Dr. Romário, administrada pela empresa de ônibus Fronteira D’Oeste, têm manifestado insatisfação com a ausência de uso do ar condicionado nos veículos, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. A situação levanta questionamentos sobre a efetividade desse equipamento e a qualidade do serviço oferecido à população.

A principal queixa dos passageiros se concentra na falta de acionamento do ar condicionado durante o trajeto, resultando em desconforto em meio às altas temperaturas registradas em Alegrete. Alega-se que, apesar de pagar pelo transporte, os usuários não desfrutam do benefício presente em alguns ônibus.

Diante dessas reclamações, a empresa Fronteira D’Oeste forneceu esclarecimentos. O representante mencionou três pontos relevantes.

Primeiramente, alegou que a proximidade das paradas impossibilita o uso contínuo do ar condicionado, pois isso poderia danificar o equipamento. Além disso, apontou a necessidade de um subsídio da Prefeitura para cobrir os custos adicionais de combustível, indicando que a empresa está aguardando uma decisão que pode ocorrer até fevereiro.

O responsável pela empresa, Cleiton Cajuru também informou sobre uma medida temporária adotada pela Fronteira D’Oeste, autorizando a ativação do ar condicionado nos ônibus das 11h às 14h, mesmo com o risco de danos aos veículos. Esta medida, segundo a empresa, visa amenizar o desconforto dos usuários.

Vale ressaltar que a concessão do transporte público em Alegrete, abrangendo a área urbana e o Distrito de Passo Novo, está sob responsabilidade da empresa Fronteira D’Oeste, que assinou um contrato válido por 10 anos em março do ano passado. A licitação prevê requisitos como idade máxima de 15 anos para os ônibus, no mínimo 20 lugares, a implementação gradual de ar condicionado, acessibilidade, e revisões tarifárias anuais após o primeiro ano de operação. A frota total será composta por 20 veículos, sendo 18 em operação e dois como reserva técnica.