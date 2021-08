Corsan revisa cadastro de usuários em Alegrete

Share on Email

A Corsan está iniciando a revisão cadastral dos consumidores de Alegrete. Além da atualização de dados, o objetivo é identificar a situação da residências, números de moradores, fontes alternativas, reservatórios e pavimentações. A ação busca traçar o perfil dos usuários, auxiliando no planejamento e na execução das ações de melhoria dos serviços.

Nas próximas semanas, os usuários receberão a visita de servidores uniformizados e identificados. A companhia solicita a cooperação da comunidade para fornecer as informações. A revisão cadastral está prevista no regulamento dos serviços de água e esgotos da Corsan, que foi aprovada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs).

A Empresa responsável por esta atividade é a URBANA LOGISTICA AMBIENTAL. Importante ressaltar que os funcionários da empresa estão devidamente uniformizados, com crachá e, caso necessário, a verificação poderá ser feita através do call center – 0800 646 6444.