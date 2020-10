Corsan se manifesta sobre consertos na Mauricio Cardoso e diz que segue normas legais

Devido alguns questionamentos e também informações veiculadas em redes sociais relacionadas às obras da Corsan, na rua Maurício Cardoso, a direção da Companhia, em Alegrete, enviou ao PAT, uma nota de esclarecimento para destacar todo trabalho e o motivo que está atuando naquele via.

Veja abaixo, a nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) vem a público esclarecer aos seus clientes de Alegrete/RS sobre os serviços que estão sendo realizados na Rua Maurício Cardoso, a fim de corrigir algumas informações distorcidas que estão circulando pelas redes sociais:

Na Rua Maurício Cardoso, está situada uma das principais adutoras de abastecimento de água da cidade de Alegrete. Esta tubulação é de ferro fundido, com diâmetro 300mm, e conduz a água tratada desde a Estação de Tratamento de Água (localizada no bairro Cidade Alta) passando pelo centro da cidade, até a Santa Casa. Não é possível substituir esta rede de distribuição, considerando sua infraestrutura e abrangência;

Quando ocorrem vazamentos invisíveis, como na referida rua, que precisam ser resolvidos para regularizar o abastecimento da população, a Companhia utiliza diversos equipamentos para detectá-los, como, por exemplo, geofones. Salienta-se que os funcionários são capacitados para a utilização de tais aparelhos. Devido às interferências de ruídos como trânsito, animais e alto consumo durante o dia, os serviços de pesquisa ocorrem geralmente durante a madrugada.

Ocorre que, algumas vezes, mesmo com esse procedimento, a dificuldade em localizar os vazamentos invisíveis permanece. No caso, foram sendo encontrados e consertados os vazamentos desde a esquina da Rua Maurício Cardoso com a Rua Severino Ribeiro (da parte mais baixa para a mais alta).

Ressaltamos que não há como consertar os vazamentos na rede de abastecimento sem retirar a pavimentação existente.

O serviço de repavimentação asfáltica é prestado por empresa terceirizada pela CORSAN. Informamos que os consertos em asfalto, já executadas na Rua Maurício Cardoso, não foram aprovados pela fiscalização da Companhia devido ao seu desnível comparado ao asfalto original e, por isso, serão refeitos, sem custo adicional À CORSAN.

Quanto aos paralelepípedos na calçada, foram ali depositados pois seriam assentados na sexta feira (23/10/20), o que não aconteceu devido às chuvas ocorridas no fim de semana.

Cabe ainda mencionar, quanto à troca de hidrômetros, o que estabelece o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto (RSAE), homologado pela AGERGS, e que rege a atuação da Companhia:

Art. 68. A CORSAN deverá instalar equipamentos de medição nas ligações, exceto quando a instalação destes não puder ser feita em razão de problemas técnicos intransponíveis devidamente justificados.

Art. 69. O hidrômetro e demais equipamentos de medição são propriedade da CORSAN, sendo fornecidos e instalados devidamente lacrados pela mesma ou órgão metrológico oficial, às suas expensas, exceto quando previsto em normas específicas.

§ 1º Fica a critério da CORSAN a definição dos hidrômetros e dos demais equipamentos de medição consoante as condições de operação e instalação em local

de fácil acesso, bem como sua substituição, quando considerada conveniente ou necessária, observados os critérios estabelecidos na legislação metrológica aplicáveis a cada equipamento e em normas específicas da CORSAN.

Além disso, a troca de hidrômetros é realizada em observância à Portaria 246/00, do INMETRO, a qual recomenda a substituição do medidor a cada 05 anos.

O RSAE também define, em seu artigo 49, § 1.º e artigo 129, respectivamente, que nos ramais prediais de água, a responsabilidade da CORSAN limita-se à última conexão do quadro do hidrômetro com a instalação predial de água do imóvel, e que é de responsabilidade do proprietário ou titular de outro direito real sobre o imóvel manter, após o ramal predial, a adequação técnica e a segurança das instalações internas do imóvel. Deste modo, a responsabilidade por vazamentos nos ramais internos dos imóveis não compete à Companhia, mas sim ao próprio usuário.

Por fim, a Corsan esclarece que atua sempre seguindo as normas que lhe regem, bem como busca soluções efetivas para prestar com qualidade seus serviços à população.