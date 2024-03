Corsan segue trabalhando para estabilizar o abastecimento no Centro

Após a substituição do sistema de bombeamento do poço artesiano localizado na interseção da Rua Presidente Dutra com a Rua Alexandre Lisboa, realizada na tarde de sábado, 22, o sistema apresentou algumas oscilações na pressão e vazão da água, além de casos pontuais de desabastecimento. Neste domingo, equipes da Corsan estão realizando a instalação de um sistema de distribuição para melhorar a pressão durante o fornecimento de água. Algumas residências ficaram sem água por mais de 40 horas, desde a última sexta-feira até a manhã de hoje, devido ao serviço de troca do sistema de bombeamento do poço artesiano. Após ser concluído o trabalho, de mais de 32h, o abastecimento iniciou na noite de ontem, porém, pontos da Andradas somente receberam água por volta das 9h de hoje. Contudo, nesta tarde, algumas residências já estão enfrentando o desabastecimento novamente

Escolinha de Trânsito da Guarda reforça educação desde a infância

Estas ações podem resultar gradualmente na redução do volume e da pressão nas torneiras. Até o final desta tarde, a operação estará concluída, proporcionando estabilidade e maior segurança na distribuição de água na região central e proximidades. A Companhia está oferecendo o suporte necessário durante a operação e está à disposição da comunidade através dos canais de relacionamento com o cliente: aplicativo Corsan, site www.corsan.com.br (no Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.