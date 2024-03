Escolinha de Trânsito da Guarda reforça educação desde a infância

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania desenvolve atividades educativas direcionadas para crianças, visando torná-las propagadoras de boas práticas no trânsito.

A Guarda Municipal é responsável por montar uma pista educativa, completa com toda a sinalização necessária para identificar os dispositivos básicos de sinalização viária. O objetivo principal é fornecer às crianças a oportunidade de reconhecer e compreender os sinais de trânsito, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.

Uma das infrações mais comuns identificadas nas ruas de Alegrete é o uso do celular ao volante, destacou Uilliam Rodolfo Lopes Almeida, diretor de mobilidade urbana. Para combater esse comportamento perigoso, a educação desde a infância é fundamental – pontua.

É importante ressaltar que o guarda municipal Marcelo Nunes realiza esse trabalho de educação no trânsito durante todo o ano, nas escolas.

As atividades educativas continuam durante toda a tarde deste domingo(24), contando com a participação ativa de Jéssica Cambraia, assessora de educação no trânsito, e Rosimeri Martins, diretora de fiscalização dos transportes. O empenho conjunto desses profissionais reflete o compromisso da Secretaria em promover uma cultura de respeito e responsabilidade no trânsito, visando um ambiente mais seguro para todos os cidadãos.