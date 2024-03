Cova da Onça é a campeã do Carnaval de Uruguaiana

A vermelho e branco do Alto do Bronze trouxe o enredo “Uma Onça Arretada no Nordeste”. É o décimo oitavo título da escola em sua história. A agremiação fez seu desfile na primeira noite do evento, na quinta feira, 29 de fevereiro. Devido a um forte temporal, a 3ª e última noite de desfiles, no último sábado (02/03), quando as escolas retornariam à passarela do samba, precisou ser cancelada após a passagem da segunda escola a desfilar (Os Rouxinóis). Desta forma, foram consideradas apenas as notas atribuídas ao primeiro desfile de cada agremiação. Confira abaixo a classificação final:

1º – Cova da Onça – 199,3 pontos

2º – Ilha do Marduque – 198,0

3º – Imperadores do Sol – 197,7

4º – Os Rouxinóis – 196,3

5º – Deu Chucha na Zebra – 194,0

6º – Bambas da Alegria – 193,6

7º – Apoteose do Samba – 188,1

Informações: Nathã Carvalho

Foto: Elias Pizarro