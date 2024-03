Share on Email

O início deste curso de extensão será no próximo dia 15 às 19h na Escola Lauro Dornelles. Este curso vai preparar profissionais para atuar nas diferentes etapas da transformação e preparo de diferentes setores da alimentação com ênfase na gestão.

Qualidade, planilhas de custo, conhecimento de cortes de carnes e diferentes usos, manipulação de legumes, frutas e outros, bem como as melhores técnicas de condicionamento serão repassadas aos alunos.

O curso será todas às sextas-feiras, e terá duração até novembro, com uma carga horária de 200 aulas/hora. Quem receber o diploma vale ressaltar que este certificado é federal com reconhecimento do MEC.

As inscrições poderão ser feitas na Escola Lauro Dornelles, e os alunos que estejam frequentando o ensino médio, ou que já cursaram, podem se inscrever. Mais informações poderão ser coletadas pelo telefone, 55 99923 3998, professor Jorge Stone.