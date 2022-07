Covid: Alegrete tem aumento no número de positivados nesta segunda-feira

Foram registrados 58 novos casos positivos entre sábado (23/07) e segunda-feira (25/07).

No sábado (23-07) foram registrados 14 casos positivos, 08 mulheres e 06 homens, com idades entre 1 e 75 anos.

No domingo (24-07) foram registrados 11 casos positivos, 09 mulheres e 02 homens com idades entre 10 e 73 anos.

Na segunda-feira (25-07) foram registrados 33 casos positivos, 19 mulheres e 14 homens com idades entre 09 meses e 71 anos e foram registrados 45 recuperados.

Há 02 pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 20.379 casos confirmados e 19.914 recuperados. Há 137 casos ativos no Município.

Até o momento foram registrados 328 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 59.091 testes, sendo 38.712 negativos, 20.379 positivos há 02 pessoas aguardando resultados de exames.