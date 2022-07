No Dia dos Pais, comemore a data com presentes da Casa do Mate

Vem aí! Uma das datas mais importantes do calendário comemorativo. Dia dos Pais é o momento de homenagear e demonstrar o amor, para aquele que não mede esforços para educar e proteger, ensinando princípios e valores. Independente de ser um pai, avô, tio, irmão, padrasto ou um amigo, a figura do pai é essencial na formação do caráter dos filhos.



Atentos a essa data, o Flauber Machado e sua tia Meire Rodrigues, prepararam várias opções para presentear os PAIS com as cuias personalizadas a laser e artigos para o chimarrão da Casa do Mate.

Personalize o amor de pai e filho através do chimarrão e comemore o Dia dos Pais com presentes da Casa do Mate!



Mas atenção!



Os pedidos poderão ser feitos até dia 12 de agosto (sexta-feira). Não deixe para a última hora.

Casa do Mate oferece variedade em cuias, garrafas térmicas, mateiras, bombas, erva-mate, acessórios e muito mais.

A Casa do Mate está localizada na Avenida Dr. Lauro Dorneles, 719 – centro, diagonal à Caçulinha.

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9902 8580

Instagram: @acasadomate_doalegrete

Aline Menezes