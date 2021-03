Entidades, líderes ruralistas e amigos lamentam a morte de José Inácio de Andrade Freitas – “Aca”

Compartilhe















A Covid-19 está ceifando vidas e provocando muitas dores. Na noite de terça-feira(2), mais um alegretense, de estampa gaúcha, autêntico conhecedor de cavalos, gado e ovelhas, morreu vítima do vírus. José Inácio de Andrade Freitas estava na UTI Covid da Santa Casa e tinha 73 anos.

O amigo Cleir Brandolt disse que Aca, como era carinhosamente conhecido era um homem de muita grandeza, simplicidade e humildade. “Isso, sempre carregou com ele e por isso, deixou uma grande lacuna. Estou muito triste”- comentou.

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) também publicou uma nota lamentando a morte de José Inácio de Andrade Freitas. “Aca, construiu uma trajetória significativa na criação de ovinos, bovinos e equinos, tendo produzido grandes campeões de Esteio pela Cabanha da Escondida, como Índio da Escondida e Indiana da Escondida. Além do legado de seus feitos, ele que também foi jurado do Cavalo Crioulo por décadas, será sempre lembrado pelo humor peculiar e as boas histórias que o fizeram uma das figuras mais populares no meio do cavalo – certamente será lembrado pela eternidade no coração na Raça Crioula.”- destacaram.

O criador era um apaixonado pela pecuária. Ele foi responsável por uma das lindas e significativas tropeadas que ocorreu há cerca de cinco anos.

Aca como muitos o descrevem, era dono de um vasto conhecimento sobre o cavalo crioulo. Com sua simplicidade distribuía sabedoria como um verdadeiro professor, transformando-se uma referência para os apreciadores da raça.

Grande Aca deixaste um legado na pecuária do Alegrete! O céu deve estar em festa, Aca, Miqueco e Ciro Manoel. Grandes expoentes da pecuária partindo repentinamente. – expôs Tiago Gomes.

Já o Sindicato Rural de Alegrete manifestou, em nome de sua diretoria, funcionários e associados, seu mais profundo pesar pelo falecimento de José Inácio de Andrade Freitas, produtor rural e ex vice-presidente do SRA. “Aca deixa um inegável legado como um dos maiores líderes da pecuária alegretense. Cabanheiro por excelência em todas as raças que trabalhava, tanto no Cavalo Crioulo, ovinos Corriedale e Ideal e nos bovinos Hereford e Braford, Consagrou o nome da sua Cabanha Escondida por todo o Brasil, como símbolo das mais altas genéticas. Casado com Margaret Guedes de Freitas, pai de Vinícius Guedes de Freitas e avô do Inácio e do Martin. À família, os sinceros sentimentos de toda a classe rural alegretense, que se despede com muita tristeza de um grande produtor.”- conclui a nota.

O radialista Gerson Brandolt o homenageou :Te guardo o sorriso largo

E a simplicidade contida

Homem que fez do campo

O seu sentido de vida!

Professor como poucos

Da faculdade campeira

Foi campo! Sempre campo

Por uma vida inteira!Bah! Te guardo índio véio!

E justo num tempo que poderíamos conviver mais, este maldito vírus te leva pra outro plano.

Os campos do céu estão calçados de campeiro! Este não era de algodão.

Flaviane Antolini Favero