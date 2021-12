Covid: perfil de mortos é de homens como maiores vítimas em Alegrete

Share on Email

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), divulga o número de óbitos pela Covid-19, através de relatório realizado do início da pandemia até o dia 25 de novembro, pelo analista técnico de gráficos da SMS, Marco Dorneles Rego, juntamente com setor de epidemiologia, nesta sexta-feira, 10.

Foram registrados 157 óbitos do gênero masculino e 139 óbitos do gênero feminino, totalizando 296 confirmações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), elemento causador da Covid-19 e termo que se tornou cotidiano em noticiários e na mídia em geral.

No centro, foi registrado o maior número de mortes, (65) no total. Vila Nova e Cidade Alta surgem depois com (28) e (24) registros respectivamente. Veracruz, (14), Ibirapuitã, (13) e Macedo, (12), dão sequência aos dados registrados.

A divulgação de volume acumulado de óbitos por bairro continua a seguir:

Capão do Angico, (9);

Prado, (8);

Promorar, (7);

Nova Brasília, (6);

Dr. Romário, (6);

Progresso, (6);

Santos Dumont, (6);

Nilo Gonçalves, (5);

Vila Isabel, (5);

Saint Pastous, (5);

Fronteira Oeste,

Honório Lemes,

Centenário,

Assunção, (4);

Novo Lar, (3);

Restinga, (3);

Boa Vista, (3);

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, (3);

Canudos, (3);

Joaquim Milano, (3);

Vila Grande, (3);

Área Rural de Alegrete, (3);

Praça da Lagoa, (2)

Favila, (2)

Kennedy, (2)

Gamino, (2)

Ayrton Senna, (2)

Inês, Piola, (2)

José de Abreu, (2)

Jardim Planalto, (2)

Ruy Ramos, (2)

Sepé Tiarajú, (2)

Balneário Caverá, (1)

Alberto Grande, (1)

Segabinazzi, (1)

Anita Garibaldi, (1)

Pedreiras, (1)

Olhos Dágua, (1)

Tancredo Neves, (1)

Lara, (1)

Medianeira, (1)

Oswaldo Aranha, (1)

Independência, (1)

Emílio Zuñeda, (1)

Getúlio Vargas, (1)

São João – (1)

Passo Novo – (1).

A taxa de mortalidade por bairros é especificada nos gráficos disponíveis em anexo, no formato de imagem, bem como o mapeamento de óbitos por Covid-19 até o presente momento.

O primeiro caso confirmado para Covid -19 no município de Alegrete foi datado dia 01 de abril de 2020, ou seja, na 14º semana epidemiológica do ano de 2020, todavia, o primeiro óbito registrado foi 06 de junho de 2020, no decorrer da 23º semana epidemiológica. Até a presente data, o município contabiliza 296 óbitos.

Foto: Eduardo Silveira