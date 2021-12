Covid19: Rio grande do Sul reduz para 4 meses intervalo para dose de reforço

A decisão foi pactuada pelos integrantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e segue norma técnica do Ministério da Saúde, publicada no início da tarde.

A decisão vale para toda a população a partir de 18 anos que já completou o esquema vacinal com duas doses. Segundo o Ministério da Saúde, preferencialmente, deve ser usada a vacina da Pfizer. Para quem recebeu a dose única da Janssen, o reforço deve ser feito depois de dois meses, com a mesma vacina. A aplicação foi antecipada para fortalecer a resposta imune da população diante do avanço da variante Ômicron do coronavírus.

A aplicação da quarta dose para imunocomprometidos, indicada pelo Ministério da Saúde na Nota Técnica, a análise deverá ser realizada na próxima reunião da Comissão.

Veja aqui a publicação CIB.