Cpers estadual realiza plenária hoje à tarde para esclarecer sobre IPE Saúde em Alegrete

Empresas, artistas e entidades apoiam Matteus Amaral na corrida pelo título

Vera Lessês, diretora do CPERS, e Sandra Régio, coordenadora administrativa, vão conversar com os servidores aposentados sobre os índices que pagam ao IPÊ Saúde, os quais subiram de 31% para 3,6%. Vera afirma que, além do valor pago por serem servidores, ainda precisam pagar um valor adicional para os dependentes com mais de 59 anos.

Rosa Dotta 19º Núcleo Cpers , Vera Lessês e Sandra Régio Cpers Estadual

Ela lembra que desde novembro de 2023, os honorários dos médicos credenciados pelo IPE foram corrigidos como os de planos privados. E se algum segurado precisar de serviço de urgência, deve pagar uma diferença, que varia conforme a categoria do servidor. Todas essas informações, que professores e servidores devem saber sobre o IPÊ Saúde, serão esclarecidas na plenária de hoje.

Brigada Militar captura foragido do sistema prisional em Bairro Novo Lar

Elas já adiantaram que, no dia 24 de abril, vai acontecer um ato público em Porto Alegre em defesa dos salários dos servidores da educação do Estado e de outras categorias. Ela diz que é lamentável saber que os servidores da rede Estadual de Ensino estão sem reajuste há 10 anos.