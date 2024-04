Empresas, artistas e entidades apoiam Matteus Amaral na corrida pelo título

Matteus Amaral, Isabelle Nogueira e Davi Brito, estão na disputa pelo prêmio milionário do reality. Torcendo pelo alegretense, empresas, pessoas, entidades, Institutos de Alegrete estão colocando em seus perfis flyers destacando que estão apoiando o guri, além da cidade, alguns artistas como Giovanna Ewbank e outros demonstraram apoio ao gaúcho e confiança no título do jovem de 27 anos.

Brigada Militar captura foragido do sistema prisional em Bairro Novo Lar

Léo Paim, alegretense e campeão do The Voice Brasil 18, fez um vídeo em que pontua:”fala gente, vamos votar no Matteus Amaral, ele merece esse título, representou da melhor forma nossa estampa e nossos costumes”, destacou o cantor.

Matteus fez com louvor sua parte no BBB, agora seu destino no programa está na mãos da população

Outro que reforçou o voto foi Lucas Campagnolo. O padelista profissional também um faz parte do mutirão para que todo Brasil vote no alegretense, “vamos votar no Matteus, meu conterrâneo e padelista, merece esse título, vamos fazer dele o campeão do BBB”, disse o atleta.

Alexandre Fetter, apresentador e coordenador do Pretinho Básico foi outro que enfatizou seu apoio ao alegretense: “fala gurizada, nosso guri do RS está na final do BBB, vamos votar muito no Gshow e trazer o título para o nosso Estado”.

Além deles, Mano Lima, César Oliveira e Rogério Melo, Thomas Machado e outros cantores do Rio Grande do Sul fazem parte de um engajamento que não iniciou hoje, mas agora de forma mais ostensiva na busca de votos a Matteus Amaral. Se você ainda não votou clique AQUI.

Fotos: Instagram: Pretinho Básico/Lucas Campagnolo e Léo Paim