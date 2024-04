IFFar de Alegrete vai entrar em greve por tempo indeterminado

Em Alegrete, 63% dos professores aderiram a greve e o calendário acadêmico foi suspenso. Algumas instituições federais de ensino já paralisaram as atividades desde o último dia 4 de abril.

A pauta de reivindicações se baseia em quatro pontos: reestruturação das carreiras de técnico- administrativos e docentes; recomposição salarial; revogação de todas as normas que prejudicam a educação federal aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro; recomposição do orçamento e reajuste imediato dos auxílios bolsas de estudantes. Atualmente, no campus de Alegrete mas de 100 alunos aguardam recebimento desses auxílios.

Conforme Daiana Marques Sobrosa, do comando de greve do IFFar de Alegrete a proposta do governo é deixar os salários de ambas as categorias congelados em 2024 dos TAEs e docentes.

Parte da categoria dos professores se uniu a dos técnicos-administrativos e paralisou as atividades desde ontem no país. No RS, cinco instituições federais de ensino aderiram: as universidades federal do Rio Grande (Furg) e de Pelotas (UFPel); e os institutos federais do RS (IFRS), Sul-rio-grandense (IFSul) e Farroupilha (IFFar), afetando as cidades de: Alegrete, São Borja, Uruguaiana, Santa Rosa, Santo Augusto e Frederico Westphalen (IFFar); Pelotas, Visconde da Graça, Jaguarão e Camaquã (IFSul); e Vacaria, Ibirubá, Rio Grande e Erechim (IFRS). As aulas, nessas instituições, foram suspensas por tempo indeterminado.