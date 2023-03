CPERS realiza ato estadual em defesa do reajuste de 14,95% para toda a categoria

Nesta terça-feira (7), educadores(as) de todo o Estado realizam ato público para pressionar o governador Eduardo Leite (PSDB) a pagar o reajuste de 14,95% para toda a categoria – professores(as) e funcionários(as) de escola, da ativa ou aposentados(as) – com e sem paridade. A concentração será às 10h, em frente à sede do CPERS. De Alegrete, há representantes.

Logo após, a categoria seguirá em caminhada até o Palácio Piratini, onde serão realizadas manifestações em defesa do reajuste integral para todos(as).

Além de estar abaixo do índice definido pelo MEC, a proposta do Executivo estadual segue com a política cruel de abatimento do reajuste na parcela de irredutibilidade e exclui funcionários(as) de escola e aposentados(as) sem paridade.

Na escola Emílio Zuñeda, alguns professores pararam em protesto e em apoio aos colegas que estão em Porto Alegre.