CPERs realiza plenária em Alegrete para alertar sobre mudanças no IPE saúde

Integrantes da Administração do CPERs estão em Alegrete para uma plenária, neste dia 31, na Câmara de Vereadores para alertar sobre a proposta do Governo do Estado relativo as mudanças do IPE saúde. Vera Lessês, do Conselho Administrativo falou que o projeto está em regime de urgência na Assembléia Legislativa e o pior é que pela tabela vai descontar menos dos salários mais altos e passar a descontar de dependentes de marido e companheiro.

Atualmente, um milhão de gaúchos são do IPE e 600 mil contribuem para o Instituto. Sandra Régio, coordenadora administrativa do Departamento de Comunicação o IPE lembra que a falta de reposição salarial aos servidores estaduais, em especial, os da educação desde do 2011, ajuda a crise do Instituto, porque são os servidores estaduais que mantém o IPE com desconto da contribução em folha. O desconto a todos os servidores, se o projeto for aprovado, passará de 31 a 3,6%, sendo que a tabela colocou faixas etárias que aumentam o valor do titular e dependentes, conforme avança a idade.

A professora Rosa Dotta, diretora do 19º Núcleo do CPERs, em Alegrete, informa que a plenária acontece neste dia 31, às 15h 30min e todos os sevidores estaduais, de qualquer orgão, estão convidados a participar. O IPE é fundamental aos funcionalismo gaúcho, porque saúde não espera atestam as representantes do CEPERs que estão em Alegrete, atestam.