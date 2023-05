Vacinação contra gripe continua enquanto houver doses disponíveis, diz Governo

Contudo, os municípios seguirão aplicando o imunizante, que agora está disponível para todas as pessoas acima dos seis meses de idade, enquanto houver doses. Até o momento, cerca de 2,4 milhões de pessoas já se vacinaram no Estado.

O município de Alegrete com um público alvo de 32.179, aplicou 16.182 doses conforme atualização do dia 30, às 15h no Painel do Ministério da Saúde.

Os grupos prioritários com maior risco em caso de contágio com o vírus apresentam cobertura de 44,6%. Esse número considera o público formado por crianças (maiores de seis meses e menores de seis anos), gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e professores.

A quantidade de doses recebidas para a campanha foi calculada a partir de estimativas populacionais dos grupos prioritários elegíveis, que, no Estado, somam aproximadamente cinco milhões de pessoas.

As doses que estão sendo disponibilizadas para o público geral são as que não foram usadas por aqueles grupos, para os quais continua valendo a recomendação de procurar os postos para serem imunizados.

Inverno Gaúcho com Saúde

A recuperação das coberturas vacinais é um dos objetivos do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, lançado na segunda-feira (29) pelo governo do Estado para ampliar as ações de prevenção e assistência à saúde, em especial para as crianças.

Uma das propostas é integrar os gestores municipais em ações que possam ampliar a cobertura vacinal em crianças, como por exemplo, o oferecimento de horários que facilitem o acesso das famílias.

A vacina trivalente contra o vírus da influenza continua sendo a melhor alternativa para evitar formas graves de infecção. Popularmente conhecida como vacina da gripe, o imunizante contém anticorpos que estimulam a proteção contra três cepas principais: A-H1N1, A-H3N2 e B.

Predominância de H1N1 acende alerta

Como em 2023 a cepa predominante é a H1N1, a mesma que originou a epidemia de gripe em 2009, o baixo índice de pessoas vacinadas é preocupante, pois aumenta as chances de haver números elevados de infecção e agravamento da doença.

“Historicamente, a cepa H1N1 causa mais prejuízos à saúde em comparação com os outros subtipos de influenza. A vacina é disponibilizada antes do inverno justamente para garantir que as pessoas estejam imunizadas quando entrarem em contato com o vírus”, explica a enfermeira do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Letícia Martins.

Hospitalizações e óbitos

Até o momento, foram registrados no Estado 526 casos de pessoas que precisaram se hospitalizar por causa de síndrome respiratória aguda grave causada pela influenza. Desses casos, 38% são de idosos (199) e 20% de crianças menores de quatro anos (110). Foram confirmados 39 óbitos, dos quais 23 (59%) eram idosos.

Números da vacinação contra influenza até 30 de maio

Os dados abaixo indicam: o grupo prioritário, o total de doses aplicadas e a porcentagem da cobertura vacinal.

Crianças maiores de seis meses e menores de seis anos: 196.204 / 25,33%

Idosos: 1.139.903 / 51,37%

Gestantes: 31.539 / 33,86%

Puérperas: 5.937 / 39,34%

Povos indígenas: 17.244 / 49,54%

Professores: 67.444 / 43,97%

Trabalhadores de saúde: 167.532 / 46,38%

Os dados abaixo indicam o grupo de pessoas e o total de doses aplicadas

Outros grupos sem comorbidades: 435.191

Pessoas com deficiência permanente: 14.108

Pessoas com comorbidades: 261.101

Caminhoneiros: 10.006

Forças armadas (membros ativos) 7.451

Forças de segurança e salvamento: 7.066

Trabalhadores de transporte: 7.311

Trabalhadores portuários: 823

Funcionário do sistema de privação de liberdade: 2.842

População privada de liberdade: 20.214

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas: 878