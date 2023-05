Citadino completa 40 jogos e registra 25 gols na rodada de terça

A fria noite da última terça-feira (30), esquentou a Arena Esporte & Lazer com mais uma rodada do campeonato citadino de futsal. Quatro jogos marcaram a 3ª rodada para oito equipes, quatro da divisão de acesso e mais quatro da Série C.

No primeiro confronto da noite, Racing e New Castle empataram em 3 a 3 pela divisão de acesso. Charles Almeida, Manoel Mazuco e Willian Toscani marcaram pelo Racing. Já Eric Coelho (2) e Rômulo Goulart fizeram os gols do New Castle.

Racing New Castle

Na segunda partida, mais um empate, dessa vez, AFFA e Futsal Brasil pela Série C, empataram em 5 a 5. Com gols de Airton, um hat-trick e Arthur Nunes (2) pela AFFA. E pelo lado do Futsal Brasil, marcaram Daniel Pimental em um hat-trick, Daniel Santos e Gabriel da Rosa.

Pelo terceiro jogo da rodada, o AEF Tigres venceu o CFC Alegrete por 3 a 1, em uma partida bem disputada pela segundona. Romário Rhodes (2) e Matheus Recova marcaram os gols da vitória dos Tigres. Já Rodrigo da Silva descontou para o CFC.

No último confronto da noite, um jogo bastante equilibrado encerrou com uma vitória suada do Venelle sobre o Parceria, 3 a 2. Gols de Dionatan Barbosa (2) e Luan Fagundes pelo Venelle. No Parceria, Douglas Dorneles e Washinton Machado fizeram os gols.

A rodada de terça-feira encerrou com 40 jogos já realizados nesta edição do citadino, foram distribuídos 187 cartões. A Série A é responsável por 64 cartões em 12 jogos. Na segundona, em quatorze partidas já disputadas foram 58 cartões. A Série C já registrou 65 cartões em 14 jogos realizados.

Em virtude do jogo do Real neste sábado, o citadino retorna dia 6:

Classificação:

Fotos: Roger Severo