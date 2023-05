Gari é ameaçado no bairro Sepé Tiaraju; embriagado, um dos suspeitos foi preso pela BM

No último sábado, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Sepé Tiarajú, em resposta a uma denúncia de ameaça contra um gari da Prefeitura Municipal. Durante o deslocamento, os policiais abordaram um homem de 29 anos, com histórico criminal, que apresentava sinais visíveis de embriaguez. O suspeito, no entanto, não aceitou a abordagem e desacatou a guarnição, em seguida, saiu correndo em disparada, gritando.

Os policiais iniciaram o acompanhamento do suspeito e foi necessário algemá-lo. No entanto, após buscas realizadas na região, a vítima do suposto grupo de indivíduos não foi encontrada, e os demais envolvidos já tinham se dispersado.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro do ocorrido.