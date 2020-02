Motociclista sofre acidente na Bento Manoel

O homem, de 30 anos, pilotava uma Honda e ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Samu e conduzido à UPA.

Segundo informações da Brigada Militar, o piloto trafegava sentido bairro/centro, na rua Bento Manoel. Próximo ao semáforo, que faz cruzamento com a rua Brigadeiro de Olivério, o carro que estava na frente teria freado de forma abrupta. Para evitar a colisão, o motociclista frenou, porém, perdeu o controle da moto e caiu. Ele ficou com lesões e escoriações e foi socorrido pelo Samu. O acidente foi no início da madrugada desta sexta-feira(28). A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A moto teve avarias.