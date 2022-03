Credores de precatórios entram na mira dos golpistas

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) recebeu denúncias sobre mais um golpe realizado por meio de WhatsApp contra credores de precatórios da Justiça do Trabalho gaúcha.

Neste novo caso, o golpista entra em contato com o credor, pelo aplicativo de mensagens, e comunica sobre uma suposta autorização para pagamento do precatório.

Na sequência, pede que entre em contato com o telefone ali informado, no horário das 8h às 15h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

O golpista ainda alerta que “caso não seja realizado o contato na data de hoje, é necessário aguardar-se uma segunda chamada com carência de tempo de 5 a 10 anos”.

Segue por inteiro teor do texto contido na mensagem:

Tribunal Regional Do Trabalho Da 4ª Região





Olá, SR(A):

Portador(a) Do CPF

Comunicamos sobre a autorização do pagamento do seu processo de número:

Origem: Precatórios

Seu pagamento já está em ordem cronológica de despacho 1° ou 2° parcela

Câmara De Conciliação De Precatórios / TRT4 / falar com Dr para solicitação do recolhimento dos alvarás de liberação do seu precatório

Telefones

Caso não seja realizado o contato na data de hoje, é necessário aguardar-se uma segunda chamada com carência de tempo de 5 a 10 anos. Horário de Atendimento ao público: 08h00min às 15h30min de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.





O TRT-RS esclarece que não entra em contato com os credores de precatórios por WhatsApp. Além disso, os pagamentos ocorrem conforme a ordem cronológica disponível nesta seção do site.

O Tribunal sugere que os advogados alertem seus clientes sobre a existência desse golpe, prestando-lhes a devida orientação.

Em caso de dúvidas, o Juízo Auxiliar de Precatórios (JAP) está à disposição pelo telefone (51) 3255-2307 ou e-mail jap@trt4.jus.br. Fim do corpo da notícia.

Fonte: Secom/TRT-RS.