Emenda parlamentar acende a chama para o carnaval de rua em 2023

De acordo com advogado e carnavalesco, Rafael Faraco de Souza o pessoal do carnaval vem realizando trabalho de formiguinha, que talvez poucas pessoas saibam. Diz ele que há quase dois anos, de forma incansável, os representantes das escolas de samba e a presidente da Assercal, Marli Leivas, buscam alternativas para o retorno do evento no município.

Os envolvidos realizam reuniões com deputados, vereadores e iniciativa privada, buscando de todas as formas subsídios que possam desonerar de forma total o poder público municipal apresentando alternativas para esse retorno tão esperado, diz Faraco.

Ele lembra não que o investimento em cultura não seja uma obrigação constitucional do Executivo, “mas acreditamos que se unirmos forças, “todos nós”, sem vaidades partidárias e politiqueiras, sem entrarmos em uma disputa de quem “é o pai da criança”, certamente alcançaremos êxito, atesta .

E na última semana, após meses de negociações e muitos encontros, receberam das mãos do Deputado Federal, Afonso Mota o documento onde encaminha ao Executivo Municipal uma emenda parlamentar, no valor de 100 mil reais, que cobre parte dos custos da montagem da avenida do samba. – Esse dinheiro já está à disposição do Município, restando apenas informar uma conta bancária.

Rafael Faraco diz que, também, já conversaram com alguns vereadores identificados com esse segmento que se comprometeram a auxiliar na complementação de recursos, visando o carnaval de 2023.

Se tudo correr da forma que imaginam, praticamente estarão desonerando o município, ou ao menos amenizando de forma significativamente os custos do evento, informa. Em breve vão fazer uma nova reunião com o Executivo. Já tiveram vários encontros desde o ano de 2021 sempre visando o ano de 2023, ocasião em que debateram em prol desse objetivo.

-Tenho certeza de que o retorno do Carnaval é de interesse de toda sociedade alegretense, inclusive do Executivo Municipal. Vamos por mais, todos juntos, unindo forças, sem vaidades, fazer ressurgir o nosso Carnaval.