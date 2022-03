Réu, que esfaqueou vítima por causa de um espetinho, foi condenado a 15 anos

Share on Email

No terceiro julgamento, pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete , do ano de 2022, acusado de dar facada por causa de um espetinho, foi condenado a 15 anos.

Na terça-feira(22), a acusação afirmava que, no dia 18 de abril de 2008, por volta das 5h, em via pública, na rua Venâncio Aires, em frente ao “Hangar Bar”, Centro, em Alegrete, um indivíduo, mediante golpe de faca, tentou matar o desafeto.



Segundo informações, o réu abordou a vítima e solicitou que ele lhe pagasse um espetinho de carne, tendo a vítima entregue o espetinho que estava a saborear, no entanto, o réu solicitou que a vítima lhe pagasse outro espetinho e, diante da recusa, ele teria desferido um tapa na vítima.

Posteriormente, o indivíduo retirou-se do local e da visão do desafeto. Logo na sequência, retornou, inesperadamente, e, de faca em punho, lesionou a vítima na região abdominal.



A acusação afirmava que o crime foi praticado por motivo fútil pela banal razão de que a vítima se negou a dar um segundo espetinho de carne ao réu, bem como, afirmava que o crime tinha sido cometido com recurso que dificultou a defesa do homem, uma vez que o denunciado retirou-se do local, para depois retornar, atacando a vítima de surpresa.



Na sessão de julgamento, o réu foi condenado pela prática da tentativa de homicídio duplamente qualificado, oportunidade em que lhe foi imposta uma pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo que, imediatamente, foi expedido mandado de prisão e o réu foi conduzido pela Brigada Militar ao Presídio Estadual de Alegrete.



Pelo Ministério Público atuou a Promotora de Justiça Rochelle Danusa Jelinek, pela Defensoria Pública a Defensora Pública Caroline Rourrucôo de Ermida Frias, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.



A sessão foi acompanhada por familiares do réu e da vítima.